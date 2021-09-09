أبوالغيط يدعو إلى دعم ترشيح الإمارات لاستضافة قمة المناخ

القاهرة- (د ب أ):

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الدول العربية إلى دعم ترشيح دولة الامارات لاستضافة قمة المناخ 28 COP.

وأعرب أبو الغيط ، في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية 156 ، عن أمله في فوز الإمارات بهذا الترشيح بدعم من جميع الدول العربية ، مشيرا إلى أن مصر ستستضيف قمة المناخ في العام القادم 27 COP .

وقال: "نتطلع أن توفر هاتان القمتان الفرصة للدول العربية لتسليط الضوء على أولويات المنطقة وشواغلها في مجال التغير المناخي باعتبارها قضية الحاضر والمستقبل خاصة أن التغير المناخي ظاهرة ربما تكون المنطقة العربية من بين أكثر المناطق تضررا من آثارها المختلفة".

واستعرض أبوالغيط خلال كلمته الأوضاع علي الساحة العربية خاصة الاوضاع في المناطق التي تشهد توترات وهي فلسطين واليمن وليبيا والعراق، قائلا إن "الشهور الماضية قد شهدت تطورات تنطوي على بعض العناصر الإيجابية التي ينبغي البناء عليها".

وأكد أن القضية الفلسطينية ما زالت حية نابضة وأنها قادرة على حشد التأييد الدولي ، وتحظى بإجماع عربي شامل على ثوابتها الرئيسية، مشيرا إلى أن القوى الإقليمية غير العربية لازالت تمارس سياسات تستنزف عدة دول عربية وتطيل أمد أزماتها الداخلية واليمن مثال هام على ذلك حيث يجري تنفيذ أجندة خارجية تعادي الدول العربية وتهدد أمنها .

وأكد أبوالغيط أن المصادقة على تشكيل حكومة لبنانية جديدة وخروجها إلى النور يمثل مفتاح مهمة لإخراج البلاد من أزمة استحكمت حلقاتها منذ أكثر من عام ، مناشدا الليبيين في ملتقى الحوار الوطني على الإسراع بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

بدوره، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن "المنطقة العربية مستمرة في مواجهة تحديات سياسية ومشكلات عصيّة، تُعرقل تحقيق أهدافنا التنموية وطموحاتنا المشروعة".

وقال شكري، في كلمته خلال الاجتماع، إن التدخلات الأجنبية والأطماع الخارجية مازالت تعمل بجد ودون كلل للاستيلاء على مواردنا، وإلهائنا عن أولوياتنا، وإغراقنا في صراعات لا تخدم إلا مصالحها، وأصحاب الأفكار والمشاريعٍ الظلامية والإرهابية مازالوا مستمرين في محاولات زعزعة استقرار دولنا واستنزافنا والعبث بأمن مجتمعاتنا.

وأكد أن "مصر مستمرة في العمل دون كلل لمواجهة هذه التحديات بكل صرامة وحزم، وبتصميم كامل كذلك على مساندة جهد كل دولة عربية شقيقة تعمل على الصمود والتماسك والحفاظ على وحدتها واستقلالها وحقها المشروع في الازدهار والنمو".

وأضاف شكري "إننا في مصر ملتزمون بالوقوف إلى جوار كل دولة شقيقة لتخطى هذه الفترة الاستثنائية في تعدد جبهاتها وتنوع مصادر تهديدها للعالم العربي، والتي فرضت علينا بالتالي أن نبذل جهوداً استثنائية لمواجهتها، وأن نعمل على خلق أفكار غير تقليدية لتعزيز التعاون والتكامل العربي للتصدي لها وتخطي آثارها".

وبدأ مجلس الجامعة العربية دورته العادية ١٥٦ علي مستوي وزراء الخارجية العرب اليوم بمقر الجامعة في القاهرة برئاسة وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح .

ويبحث الاجتماع عددا من مشروعات القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون ، والتي تتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية .

ويتابع الاجتماع تطورات الاستيطان والجدار والانتفاضة والأسري واللاجئين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالإضافة إلى دعم موازنة السلطة الفلسطينية وعدد من الموضوعات السياسية الخاصة بالتدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية.

وكان وزراء الخارجية العرب عقدوا في وقت سابق من اليوم اجتماعا تشاوريا بشأن القضايا الرئيسية المعروضة على جدول الأعمال وذلك بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

وناقش وزراء الخارجية العرب ،خلال الاجتماع، مجمل البنود المتعلقة بحماية وصون الأمن القومي العربي والتصدي للتدخلات الإيرانية والتركية في شؤون الدول العربية ودعم القضية الفلسطينية ، إلى جانب الأزمات في ليبيا وسورية واليمن ،وتنسيق المواقف العربية بشأن القضايا المطروحة على الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية عقدت اجتماعا وزاريا صباح اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وناقشت اللجنة ، التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدي لها .

كما عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس ، اجتماعا وزاريا اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة الأردن والتي مثلها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي .