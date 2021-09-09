مطار كابول: تسيير أول رحلات بعد الانسحاب الأمريكي

كابول- (بي بي سي):

يستعد 200 أجنبي بينهم أمريكيون لمغادرة العاصمة الأفغانية كابول عبر مطارها الدولي متوجهين إلى الدوحة.

وبحسب وسائل إعلام قطرية فقد غادرت أول مجموعة من المسافرين بينهم نساء وأطفال ومسنون. وأدت الدوحة دور الوسيط الرئيسي بين حركة طالبان والمجتمع الدولي بما في ذلك واشنطن.

وتعتمد واشنطن على قطر في تسهيل إجلاء الرعايا الأجانب والأفغان الراغبين بالرحيل.

ونقل أكثر من 120 ألف شخص جواً من أفغانستان، عبر نصفهم تقريبا من قطر، وتعمل الدوحة على إعادة فتح مطار كابول المتوقف عن العمل. وقال المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري مطلق القحطاني لقناة "الجزيرة" اليوم إن لمطار افتتح بشكل تدريجي اليوم وسيرت أول رحلات الإجلاء بمساعدة فريق تقني قطري.

وتم إصلاح 90 في المئة من المسائل الفنية والتشغيلية في المطار وغادرت ظهر اليوم أول رحلة تجارية من مطار كابل إلى الدوحة.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت إنه لم يعد في أفغانستان سوى نحو 100 مواطن أمريكي، لكن آلاف الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية لاتزال تنتظر المساعدة لترحيلها.