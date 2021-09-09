Masrawy logo white

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق يحتج على إزالة تمثال جنرال وصم بالعنصرية

03:55 م الخميس 09 سبتمبر 2021
دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق يحتج على إزالة تمثال جنرال وصم بالعنصرية

دونالد ترامب

واشنطن- (بي بي سي):

انتقد دونالد ترمب إزالة تمثال ضخم للجنرال الكونفدرالي روبرت إي لي وهو ضابط سابق خاض الحرب الأهلية الأمريكية وناضل من أجل الإبقاء على العبودية.

وأشاد ترمب بالجنرال لي باعتباره مخطَطا استراتيجيا عظيما، وقال إن تاريخ أمريكا وتراثها - سواء كان جيدا أو سيئا - قد قُضي عليه من قبل اليسار المتعصب.

وتصدرت قضية إزالة التمثال الذي كان منصوبا في وسط مدينة ريتشموند في ولاية فرجينيا مطالب المشاركين في الاحتجاجات الخاصة بتحقيق العدالة بين الأعراق.

وأُزيلت العديد من المعالم والرموز الكونفدرالية منذ اندلاع احتجاجات تنظَمها حركة "حياة السود مهمَة" وازداد زخما عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصول افريقية جورج فلويد في العام الماضي على يد شرطي أبيض.

هذا المحتوى من

دونالد ترامب إزالة تمثال روبرت إي لي العنصرية

الخبر التالى:

مطار كابول: تسيير أول رحلات بعد الانسحاب الأمريكي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
378

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

674

متعافون اليوم

290773

إجمالي الإصابات

16811

إجمالي الوفيات

243297

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا