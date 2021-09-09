دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق يحتج على إزالة تمثال جنرال وصم بالعنصرية

واشنطن- (بي بي سي):

انتقد دونالد ترمب إزالة تمثال ضخم للجنرال الكونفدرالي روبرت إي لي وهو ضابط سابق خاض الحرب الأهلية الأمريكية وناضل من أجل الإبقاء على العبودية.

وأشاد ترمب بالجنرال لي باعتباره مخطَطا استراتيجيا عظيما، وقال إن تاريخ أمريكا وتراثها - سواء كان جيدا أو سيئا - قد قُضي عليه من قبل اليسار المتعصب.

وتصدرت قضية إزالة التمثال الذي كان منصوبا في وسط مدينة ريتشموند في ولاية فرجينيا مطالب المشاركين في الاحتجاجات الخاصة بتحقيق العدالة بين الأعراق.

وأُزيلت العديد من المعالم والرموز الكونفدرالية منذ اندلاع احتجاجات تنظَمها حركة "حياة السود مهمَة" وازداد زخما عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصول افريقية جورج فلويد في العام الماضي على يد شرطي أبيض.