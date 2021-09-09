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طالبان تتهم أمريكا بانتهاك "اتفاق الدوحة" وتطالبها برفع العقوبات

02:38 م الخميس 09 سبتمبر 2021
طالبان تتهم أمريكا بانتهاك "اتفاق الدوحة" وتطالبها برفع العقوبات

ذبيح الله مجاهد

كابول- (د ب أ):

اتهمت حركة طالبان الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق السلام الذي جرى توقيعه في الدوحة العام الماضي، وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقيام على الفور برفع العقوبات المفروضة على كبار أعضاء الحكومة الجديدة التي شكلتها الحركة.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، في بيان، الخميس، إن سراج الدين حقاني، المدرج على قائمة أخطر المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة الإرهاب، وعائلته، "جزء من الإمارة الإسلامية".

وحقاني، الذي تم تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة تصريف الأعمال التي أعلنتها طالبان، واحد من بين ثلثي أعضاء الحكومة المدرجين على قوائم العقوبات الأممية أو الأمريكية.

ومن المرجح أن يعقّد هذا الأمر أية تحركات من جانب الولايات المتحدة للتعاون مع طالبان، خاصة وأن بايدن حث المسلحين على قطع جميع الصلات مع الجماعات الإرهابية.

وأضاف مجاهد :"ندعو إلى إلغاء هذه السياسات، غير الصائبة، على الفور من خلال التفاعل الدبلوماسي".

ذبيح الله مجاهد حركة طالبان كابول اتفاق الدوحة رفع العقوبات الولايات المتحدة

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