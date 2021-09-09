قضية الفتنة في الأردن: تثبيت إدانة المتهمين بعد رفض الطعن

عمان- (بي بي سي):

رفضت محكمة التمييز في الأردن الطعن المقدم من قبل باسم إبراهيم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد في قضية زعزعة استقرار الأردن التي عرفت باسم قضية "الفتنة".

وقضت المحكمة، الخميس، برد التمييز وتأييد القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بإدانة الاثنين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك.

وإدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم لكل واحد منهما.

ووجدت محكمة التمييز أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المدانان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن.

وخلصت المحكمة إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبلها قد بني على وقائع ثابتة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما وإن قرار تجريمهما جاء متفقا وأحكام القانون.