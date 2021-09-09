مجلس النواب الليبي يصادق على قانون انتخاب الرئيس

طرابلس- (د ب أ):

صادق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، على قانون انتخاب الرئيس الليبي بشكل مباشر من الشعب، بعد أن انتهت اللجنة القانونية بالمجلس من صياغته، حسبما أعلن مستشاره الإعلامي فتحي المريمي.

وصرّح المريمي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)، بأن مجلس النواب سيقوم بإحالة نسخ من القانون إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، من أجل الشروع في إعداد كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر القادم.

وحول إمكانية ألا يلقى القانون قبولا لدى مجلس الدولة، علق المريمي قائلا: "كل من سيرفض هذا القانون سيسعى إلى خراب ليبيا".

وكان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن عن رفضه لهذا القانون الذي اعتبر أنه يعطي الفرصة للمشير خليفة حفتر من أجل الترشح لرئاسة ليبيا، مطالبا باشراكه في صياغة القانون.

وحول قانون انتخاب مجلس النواب القادم، أشار المريمي إلى أن مجلس النواب في طور مناقشته، مضيفا: "في حال عدم تمكن المجلس من ذلك قبل موعد الانتخابات، فبالإمكان الاحتكام للقانون الذي انتخب بموجبه مجلس النواب الحالي سنة 2014".

وتنتظر ليبيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.