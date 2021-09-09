طالبان: أشرف غني ينفي سرقة الملايين ويعتذر للشعب الأفغاني
كابول- (بي بي سي):
أصدر الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني بيانا يوضح فيه سبب فراره عندما سيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابل.
وقال غني إنه لم يكن ينوي التخلي عن الشعب الأفغاني لكنه غادر لتفادي انتشار العنف في العاصمة التي يقطنها ستة ملايين نسمة.
واعتذر عما آلت إليه الأمور، لكنه نفى بشدة ما أشيع عن أخذه ملايين الدولارات من الخزانة الأفغانية أثناء هروبه.
ولم يعلق على طالبان أو حكومتها. ويقول مراسل بي بي سي في جنوب آسيا إن العديد من الأفغان ردوا على بيانه قائلين إن الوقت قد فات، وأنهم لا يستطيعون مسامحته.
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