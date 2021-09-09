نائب وزير الخارجية الروسي: التعاون مع أمريكا في مكافحة الإرهاب "ضروري"

موسكو- أ ش أ:

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، أن التعاون بين موسكو وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب بعد مرور 20 عاما على أحداث 11 سبتمبر 2001، بات أمرا ضروريا.

وقال سيرومولوتوف -في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، الخميس - "على الرغم من تجميد الحوار السياسي حاليا بين روسيا والولايات المتحدة، فإن التعاون مع واشنطن بشأن مكافحة الإرهاب ضروري من الناحية الموضوعية، حيث يلبي مصالحنا الوطنية ومهام الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وأضاف "لا ينبغي أن تكون حاجتنا إلى مثل هذا التعاون أكثر من حاجة شركائنا وراء المحيط".