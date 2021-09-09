مطار كابول يستعد لاستقبال الرحلات الدولية في غضون 3 أيام

كابول- أ ش أ:

أعلن مسؤولون من طالبان وفرق فنية أجنبية في مطار حامد كرزاي الدولي أن المطار سيكون جاهزًا تمامًا لاستقبال الرحلات الدولية في الأيام الثلاثة المقبلة.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، الخميس، أن مطار حامد كرزاي الدولي تعرض للتخريب، حيث بلغت أضراره مبالغ طائلة تصل إلى 20 مليون دولار، موضحة أن أفغانستان طلبت المساعدة في إصلاح المطار الذي أصبح جاهزًا للرحلات الداخلية في غضون ثلاثة أيام، لكن الرحلات الدولية لم تقلع وتهبط بعد من المطار.

وأوضحت أن طالبان سمحت لمن لديهم وثائق بالسفر إلى الخارج، بعد أن أعلنوا حكومتهم المؤقتة، وذلك في الوقت الذي ينشغل فيه المجتمع الدولي بالضغط من أجل إقناع طالبان بتوفير مسار آمن لمن يريدون السفر إلى الخارج.