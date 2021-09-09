Masrawy logo white

شكري يبحث مع نظيريه الأردني والفلسطيني مستجدات القضية الفلسطينية (صور)

10:23 ص الخميس 09 سبتمبر 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

القاهرة- أ ش أ:

عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعًا ثلاثيًا بالقاهرة مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي، صباح الخميس، قبيل انطلاق فعاليات المجلس الوزاري للجامعة العربية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكريبحث مع وزيري خارجية الأردن وفلسطين مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إعادة الانخراط في مسار السلام، وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من الاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق شكري قد عقد ووزير الخارجية الأردني جلسة مباحثات في وقت سابق اليوم ناقشا خلالها سبل تعزيز العلاقات المتميزة بين القاهرة وعمان وأبرز القضايا العربية استعدادًا لانعقاد الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية في دورته العادية والتي تنطلق في وقت لاحق اليوم بالقاهرة.

سامح شكري وزير الخارجية وزير الخارجية الباكستاتي أيمن الصفدي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
378

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

674

متعافون اليوم

290773

إجمالي الإصابات

16811

إجمالي الوفيات

243297

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. سحب منخفضة وأمطار.. الأرصاد تكشف توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا