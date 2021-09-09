شكري ونظيره الأردني يبحثان العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية

القاهرة- أ ش أ:

عقد وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وذلك بقصر التحرير.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين بحثا سبل الدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التنسيق حيال مجمل التطورات الإقليمية المُتلاحقة في ضوء توافق الرؤى بين القاهرة وعمّان حيالها.

وأضاف أن وزير الخارجية ونظيره الأردني ناقشا كذلك أبرز القضايا العربية استعدادًا لانعقاد الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية في دورته العادية والتي تنطلق في وقت لاحق اليوم بالقاهرة.