مصادر لبنانية: إصدار مرسوم تأليف الحكومة خلال ساعات

بيروت- (د ب أ):

أكّدت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر في لبنان أن "كل العقد حلَّت، ولم يعد هناك ما يبرر تأخير تأليف الحكومة".

وتوقعت المصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، الخميس، أن "يزور رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي بعبدا في الساعات المقبلة، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة، وإصدار مرسوم التأليف".

ولفتت المصادر إلى أن "ميقاتي عازم على التأليف، وأن أداءه لا يشبه أداء سلفه سعد الحريري الذي كان يريد وضع ورقة التكليف في جيبه من دون تأليف حكومة".

وأكدت أن عدم تشكيل حكومة بعد كل هذه الفترة يعني أن هناك ما يعرقلها من خارج ما كان يجري تداوله من حصص وحقائب، مشيرة إلى أن ساعة الحسم اقتربت.

كان تم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في 26 تيوليو الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها الرئيس عون ونال خلالها ميقاتي 72 صوتاً من أصوات النواب.

ولم تسفر لقاءات عون وميقاتي عن إعلان تشكيل الحكومة بالرغم من إشاعة أجواء إيجابية حول إمكانية إصدار التشكيلة قريباً.