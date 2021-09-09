ارتفاع عدد ضحايا حريق السجن الإندونيسي إلى 44 قتيلًا

جاكرتا-(د ب أ):

قال مسؤول إندونيسي، الخميس، إن عدد الضحايا جراء حريق شب في سجن مكتظ بالقرب من العاصمة جاكرتا ارتفع إلى 44 شخصا بعد وفاة ثلاثة سجناء أصيبوا بحروق خطيرة الليلة الماضية.

ودمر الحريق الذي شب في الساعات الأولى من صباح الخميس، مبنى في سجن تانجيرانج في مقاطعة بانتين والذي يحتجز فيه معظم السجناء المدانين بجرائم مخدرات .

وقالت ريكا إبريانتي المتحدثة باسم إدارة السجون الإندونيسية إن "ثلاثة أشخاص آخرين توفوا أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى تانجيرانج العام".

ومن بين الذين لقوا مصرعهم في الحريق أجنبيان ، أحدهما من البرتغال وآخر من جنوب إفريقيا، كانا يقضيان أحكاما بتهم تتعلق بالمخدرات، وفقا لما ذكره وزير العدل ياسونا لاوالي أمس الأربعاء .

وقال لاوالي إن ماسا كهربائيا ربما يكون قد أشعل الحريق .

وسجن تانجيرانج مكتظ بصورة مزمنة، مثل معظم المرافق الإصلاحية في إندونيسيا، ويضم أكثر من ألفي سجين، على الرغم من أنه صمم لما مجموعه 600 سجين، وفقا لوزارة العدل.