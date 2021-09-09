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العاهل الأردني يتوجه إلى الولايات المتحدة

10:10 ص الخميس 09 سبتمبر 2021
العاهل الأردني يتوجه إلى الولايات المتحدة

الملك عبدالله الثاني

عمان- (د ب أ):

توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل .

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، يلتقي الملك عبدالله في نيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وعددا من القيادات السياسية والإعلامية والاقتصادية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأدى الأمير علي بن الحسين، اليمين الدستورية، نائبا للملك عبدالله.

الملك عبدالله الثاني الأردن الولايات المتحدة نيويورك

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