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انتخابات المغرب: "الأحرار" يتصدر.. وخسارة قاسية للعدالة والتنمية

10:09 ص الخميس 09 سبتمبر 2021
انتخابات المغرب: "الأحرار" يتصدر.. وخسارة قاسية للعدالة والتنمية

عبدالوافي لفتيت

الرباط-(د ب أ):

أعلن وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت في المغرب أمس، بحصوله على 97 مقعدا، بحسب النتائج المؤقتة الخاصة بـ96% من مجموع المقاعد.

وقال لفتيت، خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الداخلية، الليلة الماضية، إن حزب الأصالة والمعاصرة حل ثانيا بحصوله على 82 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال بـ 78 مقعدا والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 35 مقعدا. أما حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الائتلاف الحاكم، فحصل على 12 مقعدا فقط مقابل 125 مقعدا في الانتخابات الماضية.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن لفتيت القول إن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق بلغت على المستوى الوطني 50.35% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 42% سنة 2016.

ورفض سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية التعليق على النتائج، ونقل الموقع الإلكتروني للحزب قوله: "ننتظر تسلم المحاضر لكي نقول رأينا في النتائج". وقال إن الأمانة العامة ستعقد لقاء استثنائيا صباح اليوم.

عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي المغرب انتخابات المغرب الرباط

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