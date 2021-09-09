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بعد غياب 12 عامًا.. هداف إيطالي يرغب في العودة للملاعب

04:20 ص الخميس 09 سبتمبر 2021
بعد غياب 12 عامًا.. هداف إيطالي يرغب في العودة للملاعب

شعار نادي سامبدوريا الإيطالي

لندن- أ ش أ:

أعلن هداف سامبدوريا الإيطالي السابق فرانشيسكو فلاشي عن رغبته في العودة إلى الملاعب بعد غياب استمر 12 عامًا، بسبب إيقافه لتعاطيه المخدرات.

تعرض فلاشي للإيقاف في عام 2009، بعد ثبوت تعاطيه المخدرات مرتين الأولى في عام 2007، والثانية في عام 2009، وينتهي إيقافه في يناير القادم.

وقال فلاشي، في تصريحات نقلتها شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "إنني متحمس للعودة إلى الملاعب من جديد، مع اقتراب موعد انتهاء الإيقاف، رغم أنني لم أدخل ملعبًا لمدة 12 عامًا، لكنني لاعب كرة قدم وأتدرب جيدًا."

فرانشيسكو فلاشيوأضاف فلاشي لقد ارتكبت خطأً، وعوقبت عليه، وأرغب في العودة للملاعب، وتلقيت كثير من الرسائل والمكالمات عندما بدأت في التفكير في العودة إلى الملاعب.

يذكر أن فلاشي أحرز 110 أهداف في 280 مباراة مع الفريق الإيطالي، وكان ثالث هدافي الفريق بعد روبرتو مانشيني وجيانلوكا فيالي.

هذا المحتوى من

Asha
فرانشيسكو فلاشي إيطاليا نادي سامبدوريا المخدرات

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