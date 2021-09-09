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أمريكا تخسر 163 مليار دولار سنويًا لتهرب الأثرياء من الضرائب

12:57 ص الخميس 09 سبتمبر 2021
أمريكا تخسر 163 مليار دولار سنويًا لتهرب الأثرياء من الضرائب

وزارة الخزانة الأمريكية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء عن أن الولايات المتحدة تخسر سنويا قرابة 163 مليار دولار هي حصيلة ضرائب لم يسددها كبار الأثرياء في البلاد.

وأضافت الوزارة - في سياق منشور بثته اليوم على مدونة لها على الإنترنت - أن هناك نسبة تصل إلى 1% يمثلون الأعلى دخلا سنويا بين الأمريكيين مسئولة عن نحو 28% من جميع الخسائر التي تلحق بالحصيلة الضريبية.

وكتبت ناتاشا سارين، نائبة مساعد وزير الخزانة للسياسة الاقتصادية في المدونة، إن النظام الضريبي الحالي له فئتان الأولى من العاملين بأجور ورواتب ويقدمون إقراراتهم الضريبية عن دخولهم السنوية والفئة الأخرى هي من دافعي الضرائب من الأثرياء ممن يتمكنون غالبا من عدم سداد جانب ضخم من مديونيتهم الضريبية.

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وزارة الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة تهرب الأثرياء من الضرائب

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