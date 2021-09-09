‏التحالف: اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية السعودية

وكالات

أعلن ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، الخميس، اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية نحو خميس مشيط جنوبي السعودية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

واعتبر التحالف العربي في بيان أن استمرار الميليشات الحوثية في استهداف المدنيين عملاً عدائيًا همجيًا.