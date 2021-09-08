وزير خارجية ألمانيا: لن نعترف بحكومة طالبان في هذه المرحلة

برلين - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأربعاء عن اعتراضه على الاعتراف بحكومة حركة طالبان في كابول في هذه المرحلة.

وفي أعقاب لقائه بنظيره الأمريكي انتوني بلينكن في قاعدة القوات الجوية الأمريكية في رامشتاين الألمانية، قال ماس: "لن يدور الأمر حول هذا الاعتراف كما أنني أستبعده في هذه اللحظة".

كما أعرب ماس عن تأييده لاستئناف المحادثات مع حركة طالبان وأشار في هذا السياق إلى أن حكومة بلاده تسعى إلى الاستمرار في إخراج أشخاص في حاجة للحماية من أفغانستان، وبينهم مواطنون ألمان.

كانت حركة طالبان أعلنت أمس الثلاثاء تشكيلة حكومية جديدة من 33 عضوا، ليس بينهم امرأة واحدة. ولا تضم الحكومة أشخاصًا ينتمون لمجموعات سياسية أخرى.

كانت الدول الغربية طالبت بتشكيل حكومة شاملة لا تقتصر على طالبان فقط، ووضع الاتحاد الأوروبي هذا المطلب شرطا للاستمرار في القيام بدور في أفغانستان، بما يشمل المساعدات التنموية.

وأضاف ماس أن تشكيل الحكومة "ليس إشارة لمزيد من التعاون الدولي والاستقرار في البلاد"، وحث على التنسيق دوليا بشأن العلاقة مع الحكام الجدد في أفغانستان "ونحن لا نريد أن تستغلنا طالبان لنقف أمام بعضنا البعض".