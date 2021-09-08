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وزير الخارجية الجزائري يصل إلى القاهرة ويلتقي نظيره الكويتي

11:23 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
وزير الخارجية الجزائري يصل إلى القاهرة ويلتقي نظيره الكويتي

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة

الجزائر - (د ب أ)

التقى وزير الخارجية الجزائري اليوم الأربعاء، رمطان لعمامرة، بنظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في القاهرة، حيث يشارك الوزيران في أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وكتب لعمامرة في تغريدة على تويتر: "في القاهرة للمشاركة في أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب سعدت باللقاء مع رئيس الدورة الحالية، أخي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، للتشاور حول قضايا دولية وإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع المرتقب غدا".

رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري القاهرة أحمد ناصر المحمد الصباح وزراء الخارجية العرب

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