روسيا وألمانيا تجريان محادثات بشأن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد 2024

موسكو - (د ب أ)

أجرى المفوض الجديد للحكومة الألمانية لعبور الغاز، جيورج جراف فالدرزيه، محادثات مع نائب رئيس الحكومة الروسية الكسندر نوفاك، حول عبور الغاز الروسي من خلال الأراضي الأوكرانية ما بعد عام 2024.

وقالت الحكومة الروسية مساء اليوم الأربعاء إن المحادثات دارت حول إمكانية تجديد الاستفادة من شبكة عبور الغاز الأوكرانية، وأشارت إلى أن المحادثات سيتم استئنافها.

وعينت برلين فالدرزيه مفوضا خاصا للتوسط بين موسكو وكييف بتكليف من الحكومة الألمانية في ملف عبور الغاز الروسي من خلال الأراضي الأوكرانية حتى تستمر موسكو في ضخ الغاز عبر أوكرانيا بغض النظر عن خطي الغاز نورد ستريم 1 و2.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح مؤخرا خلال لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن من الممكن الاستمرار في استخدام شبكة الغاز الأوكرانية إذا كانت هناك حاجة إلى مثل هذه الكميات من الغاز الروسي في أوروبا.

وأكد بوتين التزام بلاده بعقد تمرير الغاز مع أوكرانيا حتى نهايته في 2024.

يذكر أن أوكرانيا تخشى أن تفقد دورها كبلد عبور للغاز الروسي إلى أوروبا بعد تشغيل خط نورد ستريم الجديد وهو ما يعني خسارتها لإيرادات بالمليارات تعتمد عليها كييف بشكل فعلي.

وترى روسيا أن نقل الغاز عبر خطي الغاز نوردستريم 1 و2 بدون طرق ملتفة سيتم بصورة أسرع وارخص وأنظف.

وكانت القيادة الروسية أعلنت أن محطات الضغط في أوكرانيا لا تسمح بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا بطريقة صديقة للبيئة.