البيت الأبيض: لا نعترف بحكومة طالبان وعليها القيام بالكثير للحصول على اعتراف بشرعيتها

وكالات

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أنه لا يعترف بحكومة طالبان، التي أعلن عنها مؤخرًا، حسبما ذكرت "العربية".

وأكد البيت الأبيض، أن على طالبان القيام بالكثير للحصول على اعتراف بشرعيتها، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة يراقبان ما إذا كانت طالبان ستسمح بمغادرة كل من يريدون ذلك.

وأشار إلى أن واشنطن ستراقب ما إذا كانت طالبان ستحترم حقوق النساء وغيرها من الالتزامات وهو ما سيحدد موقفها تجاهها.