Masrawy logo white

الإمارات تؤكد دعمها لجهود إعادة الاستقرار والسلام في أفغانستان

10:03 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
الإمارات تؤكد دعمها لجهود إعادة الاستقرار والسلام في أفغانستان

الإمارات

الإمارات - (أ ش أ)

أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمي، اليوم الأربعاء، دعم بلادها للجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعب أفغانستان، مشيرة إلى التزام بلادها طويل الأمد تجاه الشعب الأفغاني، حيث قدمت حتى الآن أكثر من 1.7 مليار دولار من المساعدات.

وشددت الوزيرة على ضرورة تنسيق الجهود الجماعية، مؤكدة أن الشعب الأفغاني يستحق العيش بأمان وكرامة.

جاء ذلك- حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات - خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات المؤتمر الوزاري الذي دعت إليه كل من حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بحضور وزيري خارجية البلدين أنتوني بلينكن، هايكو ماس، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

هذا المحتوى من

الإمارات أفغانستان ريم بنت إبراهيم الهاشمي

الخبر التالى:

البيت الأبيض: لا نعترف بحكومة طالبان وعليها القيام بالكثير للحصول على اعتراف بشرعيتها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
378

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

674

متعافون اليوم

290773

إجمالي الإصابات

16811

إجمالي الوفيات

243297

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا