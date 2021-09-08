الإمارات تؤكد دعمها لجهود إعادة الاستقرار والسلام في أفغانستان

الإمارات - (أ ش أ)

أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمي، اليوم الأربعاء، دعم بلادها للجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعب أفغانستان، مشيرة إلى التزام بلادها طويل الأمد تجاه الشعب الأفغاني، حيث قدمت حتى الآن أكثر من 1.7 مليار دولار من المساعدات.

وشددت الوزيرة على ضرورة تنسيق الجهود الجماعية، مؤكدة أن الشعب الأفغاني يستحق العيش بأمان وكرامة.

جاء ذلك- حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات - خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات المؤتمر الوزاري الذي دعت إليه كل من حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بحضور وزيري خارجية البلدين أنتوني بلينكن، هايكو ماس، وعدد من الوزراء والمسؤولين.