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"إيكواس" تعلق عضوية غينيا بعد الانقلاب العسكري

09:57 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
"إيكواس" تعلق عضوية غينيا بعد الانقلاب العسكري

إيكواس

كوناكري - (د ب أ)

أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في بيان اليوم الأربعاء تعليق عضوية غينيا، ودعت إلى الإفراج الفوري عن الرئيس المعزول ألفا كوندي والعودة إلى النظام الدستوري، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري في غينيا.

وقالت إيكواس بعد اجتماع افتراضي خاص لرؤساء دول وحكومات المجموعة، إنها سترسل وفدا إلى كوناكري في الأيام المقبلة.

وسيطر مجلس عسكري على غينيا يوم الأحد الماضي في انقلاب أدانته الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

وأمس الثلاثاء، أعرب بقية الجيش عن تأييدها للمجلس العسكري، كما أيدت عناصر من المعارضة الخطوة.

إيكواس انقلاب غينيا الانقلاب العسكري إفريقيا

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