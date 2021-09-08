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قتيلان و17 مصابًا جراء انفجار غاز قرب العاصمة الروسية

07:20 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
قتيلان و17 مصابًا جراء انفجار غاز قرب العاصمة الروسية

انفجار غاز

موسكو - (د ب أ)

لقي شخصان حتفهما إثر انفجار غاز قوي هز مبنى سكنيا من تسعة طوابق في بلدة نوجينسك بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وذكر محققون أن الانفجار الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أسفر عن إصابة 17 شخصًا، بينهم طفلان على الأقل. وجرى لاحقا إجلاء أكثر من 170 شخصًا. ولا يزال عدة أشخاص في عداد المفقودين.

وأظهرت صور جرى تداولها انهيارا جزئيا لواجهة المبنى بسبب الانفجار، كما تناثر الحطام خارجه. وذكرت وزارة الطوارئ أن الانفجار تسبب في تدمير ثماني شقق وانهيار طابقين كاملين من المبنى.

وفتح مكتب المدعي العام تحقيقا لمعرفة أسباب الانفجار.

تجدر الإشارة أن حوادث انفجارات الغاز تقع بصورة متكررة في روسيا.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء أن انفجارا ثانيا وقع اليوم أيضا وأسفر عن إصابة شخص في مدينة إيكاترينبرج بجبال الأورال.

انفجار غاز موسكو وزارة الطوارئ

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