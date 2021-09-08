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فرنسا: تلقي 88% من البالغين جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا

06:35 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
فرنسا: تلقي 88% من البالغين جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا

تلقي 88% من البالغين جرعة واحدة

فرنسا - (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، تلقى 88% من البالغين على الأقل جرعة واحدة من لقاح فيروس (كورونا).

وقال رئيس الوزراء الفرنسي -في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية اليوم الأربعاء- "تلقى 88٪ على الأقل من السكان البالغين الجرعة الأولى من اللقاح لا يعني أننا وصلنا إلى نهاية المطاف، لذلك ستكون أولوياتنا بالنسبة للحكومة خلال الأشهر المقبلة هي اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسنا من أي عودة محتملة لخطر وباء الفيروس".

كان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل آتال، قد صرح بأن حملة التطعيم بجرعة ثالثة ضد فيروس كورونا للأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، ستبدأ اعتبارا من منتصف سبتمبر الجاري.

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فيروس كورونا تطعيم البالغين لقاح كورونا فرنسا

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