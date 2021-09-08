وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيرته السودانية
مصر - (أ ش أ)
عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء جلسة مباحثات بمقر الوزارة مع الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - إن اللقاء يأتى في إطار التشاور المستمر والتنسيق المتواصل بين مصر والسودان حول الملفات والقضايا ذات الأولوية.
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