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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيرته السودانية

05:28 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيرته السودانية

سامح شكري ومريم الصادق المهدي

مصر - (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء جلسة مباحثات بمقر الوزارة مع الدكتورة ‫مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - إن اللقاء يأتى في إطار التشاور المستمر والتنسيق المتواصل بين مصر والسودان حول الملفات والقضايا ذات الأولوية.

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