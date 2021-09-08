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جيران أفغانستان يبحثون الاعتراف بحكم طالبان

04:33 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
جيران أفغانستان يبحثون الاعتراف بحكم طالبان

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

باكستان - (د ب أ):

دعت باكستان المجتمع الدولي اليوم الأربعاء إلى الانخراط مع الأفغان لمنع حدوث أزمة إنسانية.

وقال وزير الخارجية الباكستاتي، شاه محمود قريشي، إن البقاء على الوجود الدبلوماسي والدولي في أفغانستان "سيطمئن الشعب الأفغاني".

وجاءت تصريحات الوزير الباكستاني خلال اجتماع افتراضي ضم نظراءه من الدول التي لديها حدود مشتركة مع أفغانستان، استضافته إسلام آباد.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من الصين وإيران وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، لبحث ما إذا كان سيتم الاعتراف بحكومة تصريف الأعمال التي أعلنت طالبان تشكيلها أمس.

وقال قريشي :"إذا ما تم منع حدوث أزمة إنسانية، وضمان الاستقرار الاقتصادي، يمكن حينئد تعزيز السلام ومنع حدوث نزوح جماعي".

وكانت باكستان، التي غالبا ما تواجه اتهامات بدعم طالبان، قالت في وقت سابق إنها لن تتخذ قرارا من جانب واحد بشأن الاعتراف بحكم طالبان، وأنها تفضل نهجا جماعيا مع الدول الإقليمية.

ورحبت أوزبكستان بإعلان حكومة تصريف الأعمال، وأعربت عن أملها في أن "يكون هذا القرار بداية للتوصل إلى توافق وطني واسع، وإحلال سلام واستقرار دائمين في البلاد".

وقال رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمان، إن "الوضع في أفغانستان يؤثر بشكل مباشر على الوضع في دول آسيا الوسطى"، ودعا المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لحل مشاكل أفغانستان.

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