استنفار بسجن النقب الإسرائيلي بعد إشعال أسرى فلسطينيين النار في "قسم 6"

وكالات:

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالة الاستنفار في سجن النقب في الجنوب على خلفية احتجاجات أسرى فلسطينيين بسبب قرار بنقلهم وفصلهم عن بعضهم البعض، ضمن توترات أعقبت هروب 6 من الأسرى من سجن جلبوع أول أمس.

وأفاد بيان لنادي الأسير الفلسطيني، ونقلته وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الأربعاء، بوجود "حالة استنفار في سجن النقب جنوبي دولة الاحتلال بعد إشعال الأسرى الفلسطينيين النار في قسم 6"، مبينا أن الاحتجاجات جاءت "رفضا لعمليات التنكيل والتهديد والتصعيد التي تنفذها إدارة السجون بحقهم".

وذكرت القناة 12 العبرية أن "أسرى حركة الجهاد الإسلامي رفضوا بقوة نقلهم وتفريقهم في سجن النقب، وحاولوا إضرام النار في زنزانتين".

فيما بينت هيئة البث الإسرائيلية أن "مصلحة السجون استعانت بقوات من جيش الاحتلال لقمع الأسرى في سجن النقب بسبب اندلاع مواجهات بالمكان".