Masrawy logo white

رئيس الوزراء الفرنسي: يجب السيطرة على كورونا قبل إصلاح نظام المعاشات

03:39 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
رئيس الوزراء الفرنسي: يجب السيطرة على كورونا قبل إصلاح نظام المعاشات

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس

باريس - (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس مجددا أن إصلاح نظام التقاعد لا يمكن أن يبدأ إلا إذا تمت السيطرة أولا على وباء كورونا وأصبح الانتعاش الاقتصادي قويا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كاستكس قوله اليوم الأربعاء في باريس، مرددا تعليقات سابقة للرئيس إيمانويل ماكرون، إن الشروط لم تتحقق بعد لإحياء خطط إصلاح نظام التقاعد.

وذكرت صحيفة ليزيكو أن ماكرون يرغب في إلغاء أنظمة معاشات التقاعد وتحديد حد أدنى للمعاشات عند ألف يورو قبل نهاية ولايته.

جان كاستكس نظام المعاشات فيروس كورونا فرنسا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
378

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

674

متعافون اليوم

290773

إجمالي الإصابات

16811

إجمالي الوفيات

243297

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا