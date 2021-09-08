رئيس الوزراء الفرنسي: يجب السيطرة على كورونا قبل إصلاح نظام المعاشات

باريس - (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس مجددا أن إصلاح نظام التقاعد لا يمكن أن يبدأ إلا إذا تمت السيطرة أولا على وباء كورونا وأصبح الانتعاش الاقتصادي قويا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كاستكس قوله اليوم الأربعاء في باريس، مرددا تعليقات سابقة للرئيس إيمانويل ماكرون، إن الشروط لم تتحقق بعد لإحياء خطط إصلاح نظام التقاعد.

وذكرت صحيفة ليزيكو أن ماكرون يرغب في إلغاء أنظمة معاشات التقاعد وتحديد حد أدنى للمعاشات عند ألف يورو قبل نهاية ولايته.