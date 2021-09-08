مصر تعلن نتائج مشاورات الجولة الثانية من المحادثات مع تركيا

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية، نتائج الجولة الثانية من المشاورات مع نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، التي جرت في أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم الأربعاء إن "الجولة الثانية من المشاورات عقدت بين الوفدين برئاسة السفير سادات أونال نائب وزير خارجية جمهورية تركيا، والسفير حمدي سند لوزا نائب وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وذلك في أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر 2021".

وأضافت أن "الوفدين تناولا قضايا ثنائية، فضلاً عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط".

وتابعت أن "الطرفين اتفقا على مواصلة المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تَقدُم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين".