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تأجيل محاكمة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني مجددا لأسباب صحية

03:21 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
تأجيل محاكمة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني مجددا لأسباب صحية

سيلفيو بيرلسكونى

روما - (د ب أ):

أرجأت إحدى محاكم ميلانو اليوم الأربعاء محاكمة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني بتهمة الرشوة لأسباب صحية مجددا.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أمرت المحكمة الآن بتقرير طبي شامل لتحديد إذا ما كانت المحكمة يمكن أن تمضي قدما في المحاكمة من عدمه . وسوف يتم مواصلة المحاكمة في 15 سبتمبر إلا إذا جاءت المشورة الطبية خلافا لذلك.

وتردد أن برلسكوني الذي أصيب بفيروس كورونا قبل عام، يعاني من أعراض كوفيد الممتدة . وتأجلت محاكمته في ميلانو وكذلك محاكمة أخرى في سيينا، بشكل متكرر لهذا السبب.

سيلفيو برلسكوني إيطاليا محاكمة رئيس وزراء

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