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طالبان تلقى القبض على خمسة صحفيين أفغان في كابول

01:41 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
طالبان تلقى القبض على خمسة صحفيين أفغان في كابول

حركة طالبان

إسلام آباد - (د ب ا):

ألقى مسلحو حركة طالبان القبض على خمسة صحفيين من صحيفة محلية في كابول، وفقا لما أعلنته الصحيفة اليوم الأربعاء.

وكتب زكي داريابي، ناشر إطلاعات روز، وهى صحيفة مطبوعة وتحقيقية وتحليلية، تغريدة قال فيها إن طالبان ألقت القبض على أحد صحفي الصحيفة كان يغطي الاحتجاجات في الجزء الغربي من المدينة.
وأضاف أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة أخرين لاحقا، بينهم رئيس التحرير، من مكان آخر بالمدينة. وأشارت الصحيفة لاحقا أنه تم احتجاز صحفي خامس.

من ناحية أخرى، كتب نبيه بولوس الصحفي الأجنبي الذي يعمل لصالح صحيفة لوس انجليس تايمز أن أفراد حركة طالبان قاموا بدفعه هو ومصوره وحاولوا إجبار المصور على محو صور أثناء تغطية احتجاجات النساء في كابول اليوم.

حركة طالبان كابول أفغان إسلام آباد

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