وفاة وزير الطوارئ الروسي لدى محاولته إنقاذ شخص خلال تدريبات

موسكو - (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام روسية بأن وزير الطوارئ يفجيني زينيتشيف لقي حتفه، في الخدمة، خلال محاولته إنقاذ آخر خلال تدريبات.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن وزارة الطوارئ أن زينيتشيف توفي جراء حادث وقع خلال تدريبات في مدينة نوريلسك الواقعة في إقليم كراسنويارسك بمنطقة سيبيريا.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن التقارير الأولية تشير إلى أن الوزير ومصورا كانا يقفان على حافة منحدر عندما انزلق المصور وسقط في الماء، فقفز الوزير في الماء على الفور لإنقاذ المصور، إلا أنه اصطدم بحجر أسفر عن إصابته بجروح خطيرة أدت إلى وفاته.

وأصبح زينيتشيف وزيرا للطوارئ عام 2018، بعدما خدم كنائب لمدير جهاز الأمن الروسي.