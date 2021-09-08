Masrawy logo white

وفاة وزير الطوارئ الروسي لدى محاولته إنقاذ شخص خلال تدريبات

12:56 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
وفاة وزير الطوارئ الروسي لدى محاولته إنقاذ شخص خلال تدريبات

يفجيني زينيتشيف

موسكو - (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام روسية بأن وزير الطوارئ يفجيني زينيتشيف لقي حتفه، في الخدمة، خلال محاولته إنقاذ آخر خلال تدريبات.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن وزارة الطوارئ أن زينيتشيف توفي جراء حادث وقع خلال تدريبات في مدينة نوريلسك الواقعة في إقليم كراسنويارسك بمنطقة سيبيريا.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن التقارير الأولية تشير إلى أن الوزير ومصورا كانا يقفان على حافة منحدر عندما انزلق المصور وسقط في الماء، فقفز الوزير في الماء على الفور لإنقاذ المصور، إلا أنه اصطدم بحجر أسفر عن إصابته بجروح خطيرة أدت إلى وفاته.

وأصبح زينيتشيف وزيرا للطوارئ عام 2018، بعدما خدم كنائب لمدير جهاز الأمن الروسي.

يفجيني زينيتشيف وزير الطوارئ الروسي وفاة وزير الطوارئ الروسي موسكو روسيا

الخبر التالى:

الدبيبة: تونس اتهمت الليبيين رسميا بتصدير الإرهاب وقمنا بالرد عليها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
378

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

674

متعافون اليوم

290773

إجمالي الإصابات

16811

إجمالي الوفيات

243297

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا