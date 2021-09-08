مسؤول جنوب أفريقي يقدم خطة لإعفاء بلاده من ديون سيادية بقيمة 10 مليارات دولار

بريتوريا - (د ب أ):

قدم ديفيد ماسوندو نائب وزير مالية جنوب أفريقيا اقتراحا للمستثمرين الدوليين بإسقاط حوالي 146 مليار راند (2ر10 مليار دولار) من الديون السيادية لجنوب أفريقيا، مقابل التزام شركة الطاقة الوطنية في البلاد بخفض الانبعاثات الكربونية المسببة لظاهرة التغير المناخي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن نائب وزير المالية القول إنه لكي تتحول من إنتاج الكهرباء بالفحم إلى إنتاجها من المصادر المتجددة، ستحتاج شركة الكهرباء الحكومية في جنوب أفريقيا إيسكوم هولدنجز إلى اقتراض حوالي 400 مليار راند وهو ما يساوي ديونها الحالية، كما ستحتاج إلى "صفقة تكميلية" لتحقيق هذا الهدف.

ووفق اقتراح ماسوندو والذي أطلق عليه اسم "مبادلة الديون بالمناخ" فإن جزءا من الدين الوطني والذي قدره بحوالي 146 مليار راند سيتم اسقاطه من جانب الدائنين الجدد أو الحاليين. في المقابل ستتعهد جنوب أفريقيا بضخ مبالغ مساوية إلى شركة الكهرباء لتنفيذ خطة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، وإغلاق محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.

كما يمكن استخدام جزء من هذه الأموال لتعويض ودعم المجتمعات التي ستتضرر من إغلاق محطات الفحم، بحسب نائب وزير المالية الذي كان قد أشار إلى إمكانية إسقاط الديون كوسيلة لحل الأزمة المالية المزمنة التي تعاني منها شركة الكهرباء في جنوب أفريقيا، في يونيو الماضي لكنه لم يقدم أي تفاصيل في ذلك الوقت.