شكري يبحث مع نظيره الكويتي العلاقات المتميزة ودعم آليات العمل العربي المُشترك
القاهرة - (أ ش أ):
عقد وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية مع وزير خارجية الكويت الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن اللقاء تناول أوجه العلاقات المُتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعم آليات العمل العربي المُشترك وذلك في إطار التحضير للمجلس الوزاري للجامعة العربية.
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