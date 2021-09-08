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شكري يبحث مع نظيره الكويتي العلاقات المتميزة ودعم آليات العمل العربي المُشترك

11:10 ص الأربعاء 08 سبتمبر 2021
شكري يبحث مع نظيره الكويتي العلاقات المتميزة ودعم آليات العمل العربي المُشترك

سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ صباح اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية مع وزير خارجية الكويت الشيخ د. ⁧‫أحمد ناصر المحمد الصباح.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن اللقاء تناول أوجه العلاقات المُتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعم آليات العمل العربي المُشترك وذلك في إطار التحضير للمجلس الوزاري للجامعة العربية.

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سامح شكري وزير الخارجية وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح

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