رغم عودة الطيران.. ما هي الفئات المحرومة من العمل بالكويت؟

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة أن حكومة دولة الكويت الشقيقة أعلنت عن عدم تجديد إقامة (العمالة الهامشية، والعاملين لدى شركات وهمية، ومن هم فوق الستين عامًا) بما يعني حرمانهم من العمل في البلاد.

يأتي ذلك بالتزامن مع إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى الكويت الأحد الماضي الموافق 5 سبتمبر، بعد توقف أكثر من عام، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، إن المصريين الذين غادرواً الكويت خلال الفترة من 12 مارس بداية تعليق رحلات العودة إلى مطار الكويت وحتى 31 يوليو 2020، تنوعت ما بين الحاصلين على إجازة من جهة العمل بالدولة انتظارا للعودة مرة ثانية، وبين عالقين، وجزء آخر إنهاء علاقة العمل، بالإضافة إلى ما تم إبعاده إداريا.

وأكد الملحق العمالي، أن الدولة اشترطت على القادمين الحصول على شهادة PCR تفيد عدم الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من المراكز المعتمدة المعلنة السفارة الكويتية بالقاهرة على ألا تزيد مدة الشهادة عن 96 ساعة قبل القدوم إلى مطار الكويت الدولي، فضلا عن ضرورة التسجيل على تطبيق "كويت مسافر" و"شلونك" تطبيق التسجيل. (online) لمتابعة تعليمات الرحلة

من جانبه، كشف مصدر مصري بالكويت، أن الحديث عن حرمان بعض الفئات من العمل بالكويت صحيح، بجانب حرمان الفئات التي تمثل عبء عليهم، وأصحاب المشكلات المتكررة، وغير المطعمين بلقاح كورونا، لافتا إلى أن العمالة الهامشية يتم اكتشافها من خلال إجراءات وحملات تفتيشية بالإضافة إلى العاملين في الشركات الوهمية.

وأوضح المصدر لـ"مصراوي"، أن حرمان ما فوق الستين عاما من العمل هو إجراء جديد منذ ظهور جائحة كورونا، ولن تعمل هذه الفئة إلا وفقا لضوابط معينة مقابل حوالي 2000 دينار، لافتا إلى أن كل هذه الأمور تعمل عليها الحكومة الكويتية حاليا.

وحددت الكويت 7 ضوابط وشروط جديدة للدخول إلى أراضيها على النحو التالي:

- أن يكون غير المحصن مصرحاً له بالدخول.

- إجراء فحص (PCR) سلبي خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى البلاد.

- التسجيل في تطبيق "شلونك".

- الخضوع لحجر مؤسسي لمدة 7 أيام.

- الخضوع لحجر منزلي 7 أيام أخرى بعد الحجر المؤسسي.

- إجراء فحص (PCR) في اليوم الأول للوصول.

- إجراء فحص آخر في اليوم السادس من الحجر المؤسسي.

- دفع قيمة "التحصين" مسبقا عبر منصة "كويت مسافر".

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قرر يوم 19 أغسطس الماضي، فتح الطيران المباشر إلى مصر، مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، حيث تم تحديد نسبة محددة لشركات الطيران المحلية والمصرية، بواقع 1562 راكبا قادما إلى البلاد في اليوم، منها 781 راكبا لشركات الطيران المحلية، ومثلهم لشركات الطيران المصرية.

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