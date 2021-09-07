Masrawy logo white

مندوب السعودية بالأمم المتحدة: المملكة دولة سلام وجهودها واضحة ‏للجميع

11:46 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
مندوب السعودية بالأمم المتحدة: المملكة دولة سلام وجهودها واضحة ‏للجميع

السفير عبدالله بن يحيى المعلمي

السعودية - (أ ش أ)

قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي، "إن المملكة منذ تأسيسها وهي دولة سلام، كانت وما زالت وستظل دولة سلام، نهجها قائم على السلام، وجهود المملكة في تعزيز ثقافة السلام واضحة للجميع".‏
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها السفير المعلمي، اليوم الثلاثاء، في الحدث رفيع ‏المستوى المنعقد حول "ثقافة السلام".

‏وأشار المعلمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى أن المملكة قامت بإنشاء مركز الملك عبدالله الدولي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات في فيينا عام ‏‎2012‎، والذي ‏يمثل انطلاقة تاريخية نحو حوار إنساني هادف ومسؤول يسعى لتعزيز القواسم المشتركة بين أتباع الأديان.

وأوضح أن ‏المملكة أنشأت المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ويقوم برصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه ‏للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة، وهدفه أن تكون المملكة المرجع الأول ‏عالمياً في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة الاعتدال.

هذا المحتوى من

عبدالله بن يحيى المعلمي السعودية الأمم المتحدة فيينا مكافحة الفكر المتطرف

الخبر التالى:

البرهان يؤكد حرص السودان على استمرار التعاون مع الأمم المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
378

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

674

متعافون اليوم

290773

إجمالي الإصابات

16811

إجمالي الوفيات

243297

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل-زيادة جديدة بالإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا