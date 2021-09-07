مندوب السعودية بالأمم المتحدة: المملكة دولة سلام وجهودها واضحة ‏للجميع

السعودية - (أ ش أ)

قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي، "إن المملكة منذ تأسيسها وهي دولة سلام، كانت وما زالت وستظل دولة سلام، نهجها قائم على السلام، وجهود المملكة في تعزيز ثقافة السلام واضحة للجميع".‏

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها السفير المعلمي، اليوم الثلاثاء، في الحدث رفيع ‏المستوى المنعقد حول "ثقافة السلام".

‏وأشار المعلمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى أن المملكة قامت بإنشاء مركز الملك عبدالله الدولي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات في فيينا عام ‏‎2012‎، والذي ‏يمثل انطلاقة تاريخية نحو حوار إنساني هادف ومسؤول يسعى لتعزيز القواسم المشتركة بين أتباع الأديان.

وأوضح أن ‏المملكة أنشأت المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ويقوم برصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه ‏للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة، وهدفه أن تكون المملكة المرجع الأول ‏عالمياً في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة الاعتدال.