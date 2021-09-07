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السعودية ترفع حظر السفر مع الإمارات والأرجنتين وجنوب أفريقيا

10:25 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
السعودية ترفع حظر السفر مع الإمارات والأرجنتين وجنوب أفريقيا

السعودية

وكالات

ذكر التلفزيون السعودي الثلاثاء أن السعودية رفع الإمارات والأرجنتين وجنوب أفريقيا من قائمة الدول المحظور على مواطنيها السفر إلى المملكة.

وقال إن السعودية سمحت كذلك لمواطنيها بمعاودة السفر للدول الثلاث اعتبارًا من يوم الأربعاء الثامن من سبتمبر الجاري.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن وزارة الداخلية قولها إن القرار استند إلى تقييم المملكة لوضع (كوفيد-19) الحالي.

السعودية جنوب أفريقيا حظر السفر الإمارات فيروس كورونا

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