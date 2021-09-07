السعودية ترفع حظر السفر مع الإمارات والأرجنتين وجنوب أفريقيا

وكالات

ذكر التلفزيون السعودي الثلاثاء أن السعودية رفع الإمارات والأرجنتين وجنوب أفريقيا من قائمة الدول المحظور على مواطنيها السفر إلى المملكة.

وقال إن السعودية سمحت كذلك لمواطنيها بمعاودة السفر للدول الثلاث اعتبارًا من يوم الأربعاء الثامن من سبتمبر الجاري.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن وزارة الداخلية قولها إن القرار استند إلى تقييم المملكة لوضع (كوفيد-19) الحالي.