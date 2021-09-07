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رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بهروب ٦ أسرى من سجن إسرائيلي

09:43 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بهروب ٦ أسرى من سجن إسرائيلي

محمد اشتية

وكالات

أشاد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني الثلاثاء بتمكن ستة معتقلين فلسطينيين من الهرب من سجن إسرائيلي فجر الاثنين، حسبما ذكرت رويترز.

قال اشتية في لقاء مع الصحفيين في مكتبه برام الله "من حق كل أسير أن يبحث عن حريته".

وأضاف "نُحّمل إسرائيل مسؤولية أرواح أبنائنا الستة، من حق كل أسير بأي طريقة أن يخرج من السجن".

وهرب ستة فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة يوم الاثنين على غرار الهروب في أفلام هوليوود، مما ترك سلطات سجن جلبوع تحدق في الفتحة التي أحدثوها في أرضية الزنزانة ودفع الفلسطينيين للاحتفال في الشوارع.

وتواصل قوات أمنية إسرائيلية أعمال البحث والتمشيط عن المعتقلين الهاربين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن السلطات الإسرائيلية اتخذت إجراءات عقابية بحق معتقلي الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية التي ينتمي لها خمسة من الهاربين بينما السادس قيادي سابق في كتائب شهداء الأقصى الذراع المسلحة لحركة فتح.

محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني سجن إسرائيلي الأسرى الفارين

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