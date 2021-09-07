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طالبان تحظر السفر للخارج حتى بدء العمل بوزارتي الداخلية والخارجية

09:16 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
طالبان تحظر السفر للخارج حتى بدء العمل بوزارتي الداخلية والخارجية

أفغانستان

أفغانستان - (أ ش أ)

أعلنت حركة طالبان أنها لن تسمح للأشخاص بالسفر إلى الخارج إلى حين تجهيز مطار حامد كرزاي الدولي للعمل.

وقال القائم بأعمال وزير الإعلام والثقافة والمتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد- وفق ما نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الثلاثاء- إنه يتعين على المسافرين الانتظار حتى تبدأ وزارتي الداخلية والخارجية مباشرة مهامهما.

وفي وقت سابق، لم تسمح حركة طالبان برحلات جوية تقل أفغان وأجانب من مدينة مزار الشريف شمال إقليم بلخ.

واستأنف مطار كرزاي أكبر مطار في أفغانستان ومقره كابول الرحلات الداخلية وتلقي المساعدات لكن الرحلات الدولية لم تبدأ بعد.

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