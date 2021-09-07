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"بتهم رشوة واستغلال نفوذ".. أمر ملكي سعودي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام وإحالته للتحقيق

09:12 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
"بتهم رشوة واستغلال نفوذ".. أمر ملكي سعودي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام وإحالته للتحقيق

العاهل السعودي الملك سلمان

وكالات

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، أمرًا ملكيًا، بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمه له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص، وذلك بناء على ما رفعته الجهة المعنية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمر تضمن إحالة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، على أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

ويبلغ الأمر الملكي للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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