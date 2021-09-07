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دول أوروبية ترفض إيواء مهاجرين آخرين من أفغانستان

08:03 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
دول أوروبية ترفض إيواء مهاجرين آخرين من أفغانستان

أرشيفية

براغ - (د ب أ)

أعلنت التشيك والنمسا وسلوفاكيا رفضها القاطع لإيواء مهاجرين آخرين من أفغانستان.

وفي أعقاب لقاء مع نظيريه النمساوي زباستيان كورتس والسلوفاكي ادوارد هيجر، قال رئيس الوزراء التشيكي اندريه بابيس اليوم الثلاثاء:" لم يعد هناك مكان فعليا في أوروبا لهم".

وخلال مؤتمر صحفي أُذِيْعَ من قصر ليدنيس، قال بابيس إن الدول الثلاث المتجاورة عازمة على مساعدة الناس في أفغانستان في أوطانهم.

كان وزير خارجية لوكسمبورج، جان اسلبورن قد طالب قبل وقت قصير بأن تقوم أوروبا بإيواء عشرات آلاف الأشخاص الآخرين من أفغانستان.

وإلى جانب قضية اللاجئين الأفغان، ناقش الزعماء الثلاثة أيضا تطورات أزمة كورونا، وأعرب الزعماء الثلاثة عن رفضهم لإغلاق الحدود مجددا.

من جانبه، أكد المستشار النمساوي كورتس "رفضه الواضح لفكرة إغلاق الحدود"، وطالب في الوقت نفسه بأن يكون هناك " تأييد واضح لزيادة معدلات التطعيم".

يذكر أن أدنى مستوى لهذا المعدل بين الدول الثلاث موجود في سلوفاكيا التي تبلغ فيها نسبة الحاصلين على التطعيم الكامل ضد كورونا نحو 40%.

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