الإمارات وأمريكا تبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع في أفغانستان

الإمارات - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والأوضاع في أفغانستان والجهود الإقليمية المبذولة لترسيخ دعائم السلم في الشرق الأوسط وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد بن زايد - وفقا لوكالة أنباء الإمارات - عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتطور المستمر في مستويات التعاون والتنسيق بين البلدين بالمجالات كافة، مشيرا إلى التزام الإمارات بدعم جهود الإغاثة الدولية في أفغانستان والعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية والازدهار.

بدوره، أشاد بلينكن بالدعم الذي قدمته الإمارات لجهود الإجلاء من أفغانستان، منوها بالنمو المستمر في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة.