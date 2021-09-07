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ولي العهد البحريني يؤكد أهمية تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

07:58 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
ولي العهد البحريني يؤكد أهمية تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين

البحرين - (أ ش أ)

أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية مواصلة تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات بما فيها الدفاعي والعسكري والدفع بمسارات العمل نحو آفاقٍ أرحب بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي يزور البحرين حاليا.

وأشار آل خليفة - خلال اللقاء - إلى أن الجهود الإنسانية التي قدمتها المنامة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في عمليات الإجلاء من أفغانستان تأتي من منطلق متانة العلاقات الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وحرصها على دعم استقرار أفغانستان الشقيقة، وتعزيز إسهامها الفاعل في عمليات التضامن الإنساني الدولي.

ونوه ولي العهد البحريني بالدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والحفاظ على السلم العالمي.

من جانبه، أشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن ما قدمته البحرين من تسهيلات ودعم لوجستي كان له الأثر الكبير في نجاح عمليات الإجلاء الآمن للمدنيين من أفغانستان، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الجانبين الإقليمي والدولي.

ش

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سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني التعاون العسكري الولايات المتحدة

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