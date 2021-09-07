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منظمة التحرير الفلسطينية: مفتاح الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط هو حل الدولتين

07:00 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
منظمة التحرير الفلسطينية: مفتاح الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط هو حل الدولتين

منظمة التحرير الفلسطينية

فلسطين - (أ ش أ)

أكد أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن مفتاح الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، هو إنهاء الاحتلال ودعم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا مجدلاني، خلال لقائه السفير الياباني لدى دولة فلسطين ماسيوكي ماجوشي، في رام الله اليوم الثلاثاء، اليابان للاعتراف بالدولة الفلسطينية لحماية حل الدولتين، مثمنا الدعم الذي تقدمه اليابان لفلسطين ومؤسساتها ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وقال مجدلاني "اليابان دولة مؤثرة في الحياة السياسية الدولية وقوة اقتصادية، ونرحب بأن تكون جزءا من الرباعية الدولية، بما يساهم في دفع عملية السلام والخروج من حالة انسداد الأفق السياسي".. مشيرا إلى أن دولة الاحتلال عبر إجراءاتها على الأرض تؤكد أنها غير مستعدة لأية تسوية سياسية، بل تفرض الوقائع عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي.

وبدوره، أكد السفير الياباني موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو من العام 1967، واستمرار دعمها الشعب الفلسطيني ومؤسسات دولة فلسطين.

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منظمة التحرير الفلسطينية فلسطين ماسيوكي ماجوشي القدس

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