طالبان تعلن عن ٣٣ عضوًا في حكومتها وتدرس باقي المناصب

كابول - (د ب أ)

أعلنت حركة طالبان عن تشكيل حكومة تصريف أعمال جديدة في أفغانستان، واختيار الملا محمد حسن أخوند لتولي منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي في كابول إن "الإمارة الإسلامية قررت تعيين والإعلان عن حكومة تصريف أعمال للقيام بالمهام الضرورية للحكومة".

وذكر مجاهد 33 عضوا في "الحكومة الإسلامية الجديدة" وقال إن سيتم الإعلان عن المناصب المتبقية بعد دراسة متأنية.