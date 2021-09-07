بلينكن: نعمل على تسهيل رحلات جوية إضافية لنقل من يسعى لمغادرة كابول

قطر - (أ ش أ)

صرح وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة تعمل مع حركة طالبان على تسهيل رحلات جوية مؤجرة إضافية من العاصمة الأفغانية كابول لنقل الأشخاص الذين يسعون لمغادرة أفغانستان، وذلك في أعقاب الخروج العسكري والدبلوماسي الأمريكي من أفغانستان.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة القطرية الدوحة مع وزيري الدفاع والخارجية القطريين أوردت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية مقتطفات منه، إنه خلال الساعات الأخيرة، تواصلت الولايات المتحدة مع مسوؤلين من طالبان لإيجاد ترتيبات من أجل تسهيل رحلات جوية إضافية مستأجرة من العاصمة الأفغانية.

وأضاف بلينكن أن طالبان قد أعطت تطمينات بالخروج الآمن لكل من يسعى مغادرة أفغانستان وهو يحمل وثائق سفر سليمة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستلزم طالبان بهذا التعهد.

وتابع قائلاً : "على حد علمي أن طالبان لم تمنع خروج أي شخص يحمل وثائق صالحة، ولكنهم قالوا إن أولئك الذين ليس لديهم وثائق صالحة لا يستطعيون المغادرة في هذا المرحلة."

ويقوم وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بزيارة إلى قطر لتقديم الشكر لدول الخليج على مساعدتها في عبور آلاف الأشخاص من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول في الـ15 من أغسطس الماضي.

يأتي ذلك بعدما أفادت تقارير إعلامية بسماع دوي إطلاق نار كثيف في العاصمة الأفغانية كابول، بينما كانت حركة "طالبان" تقوم بتفريق مظاهرات مناهضة للحركة.