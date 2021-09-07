مقتل شخص وإصابة 7 في إطلاق نار بولاية كانساس الأمريكية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قنل شخص وأُصيب 7 آخرون، بعدما فتح شخص النار بشكل عشوائي في ملهى ليلي بولاية كانساس الأمريكية، بحسب وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الشرطة أن إطلاق النار وقع عند حوالي الساعة 12:30 صباحًا بالتوقيت المحلي بعدما طُرد الشخص من داخل الملهى الليلي، حيث عاد وأطلق عدة رصاصات داخل الملهى، موضحة أن اثنين من المصابين حالتهما خطرة، حسب ما أفادت قناة "كيه.إن.إس.دبليو" المحلية عبر موقعها الإلكتروني.