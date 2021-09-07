سيناتور أمريكي: واشنطن ستعود إلى أفغانستان مرة أخرى

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي جراهام، إن الولايات المتحدة ستعود إلى أفغانستان، بعد انسحابها العسكري من هناك، لقمع ما يتنبأ بأنه سيكون تهديدًا إرهابيًا متزايدًا.

وشكك جراهام، في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، في تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش في خراسان، وغيره من الجماعات المسلحة يمكن أن يظل تحت السيطرة من خلال نهج "عبر الأفق" الذي يعتمد بشكل كبير على الضربات الجوية بطائرات بدون طيار.

وأكد جراهام قائلا "سنعود إلى أفغانستان، سنضطر إلى ذلك لأن التهديد سيكون كبيرا للغاية".

وحذر من أن أفغانستان ستصبح "ملاذا للسلوك الراديكالي"، على الرغم من تأكيدات قادة طالبان بأنهم لن يسمحوا للبلاد بأن تصبح ملاذًا آمنًا لجماعات مثل القاعدة وداعش كما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة للغزو قبل 20 عامًا.

وتوقع أن طالبان "ستوفر ملاذًا آمنًا للقاعدة التي لديها طموحات لطردنا من الشرق الأوسط بشكل كبير ومهاجمتنا".

وأشار في حديثه إلى أن "القوات الأمريكية ستعود إلى أفغانستان مع عودتنا إلى العراق وسوريا".

وقال إن اختيار بايدن هو إما ترك التهديد يتفاقم أو "ضربهم قبل أن يضربوك".

وأفاد بايدن الشهر الماضي بأن القوات الأمريكية ستكون قادرة على إبقاء الإرهابيين تحت السيطرة دون وجود عسكري دائم في أفغانستان.

وقال في 16 أغسطس الماضي: "نقوم بمهام فعالة لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات الإرهابية في العديد من البلدان حيث ليس لدينا وجود عسكري دائم. إذا لزم الأمر، سنفعل الشيء نفسه في أفغانستان. لقد طورنا القدرة على مكافحة الإرهاب "عبر الأفق" والتي ستسمح لنا بإبقاء أعيننا ثابتة بحزم على أي تهديدات مباشرة للولايات المتحدة في المنطقة والتصرف بسرعة وحسم إذا لزم الأمر".